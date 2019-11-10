Senegal'de Mevlit Kandili coşkusu

- Mevlit Kandili programına gelinmesi - Kur'an - ı Kerim tilaveti dinlenmesi - Başkent Dakar'daki Omarienne Camisi'nde toplanan binlerce kişi, Mevlit Kandili'ni idrak ettiDAKAR (AA) - Senegal 'de Mevlit Kandili, binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.Başkent Dakar'daki Omarienne Camisi'ndeki programa, binlerce kişi katıldı. Atlas Okyanusu kıyısında bulunan camiye gelen Senegal liler yapılan zikirlere eşlik etti ve Kur'an - ı Kerim tilaveti dinledi.Başkentin cadde ve sokaklarında da kandil kutlamaları yapıldı.Halkın yüzde 95'inin Müslüman olduğu ülkede, başkentin yanı sıra Tuba ve Tivaouane kentlerindeki programlara da büyük katılım oldu.
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