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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Senegal'de Mevlit Kandili coşkusu

Senegal'de Mevlit Kandili coşkusu

- Mevlit Kandili programına gelinmesi - Kur'an - ı Kerim tilaveti dinlenmesi - Başkent Dakar'daki Omarienne Camisi'nde toplanan binlerce kişi, Mevlit Kandili'ni idrak ettiDAKAR (AA) - Senegal 'de Mevlit Kandili, binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.Başkent Dakar'daki Omarienne Camisi'ndeki programa, binlerce kişi katıldı.
Atlas Okyanusu kıyısında bulunan camiye gelen Senegal liler yapılan zikirlere eşlik etti ve Kur'an - ı Kerim tilaveti dinledi.Başkentin cadde ve sokaklarında da kandil kutlamaları yapıldı.Halkın yüzde 95'inin Müslüman olduğu ülkede, başkentin yanı sıra Tuba ve Tivaouane kentlerindeki programlara da büyük katılım oldu.

Zikir Başkent Kandil 

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