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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Senegal’de korona virüsü vaka sayısı 47’ye yükseldi

- Senegal’de korona virüsü vaka sayısı 47’ye yükseldi

Dakar'dan görüntüler

( DAKAR ) DAKAR

Mahrem Mahremiyet Uluslararası 


- Senegal Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınında ülkede 9 kişide daha vaka tespit edilmesiyle vaka sayısı 47’ye yükseldi. Senegal Sağlık Bakanlı Abdoulaye Sarr, 9 kişide korona virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Hastaların mahremiyetinin korunması adına isimlerinin ve uyruklarının açıklanmayacağı belirtildi. Uluslararası uçuşlar 17 Nisan'a kadar askıya alınacak Senegal’de vakaların artmasıyla aldığı önlemler kapsamında tüm uluslararası yolcu uçuşlarının 17 Nisan'a kadar askıya alınacağı aktarıldı.
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