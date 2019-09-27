Senegal'de 'cennete giden yol' açılıyor - DAKAR Haberi
Senegal'de "cennete giden yol" açılıyor - DAKAR - Başkent Dakar 'da inşa edilen Massalikoul Jinaan Camisi - Massalikoul Jinaan Camisi'nin içinden ve dışından görüntüler - Caminin avlusunda oturan çocuklar ve kaside okuyan gençlerSenegal'in başkenti Dakar 'da, Kubbet - üs Sahra'ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid - i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla, görenleri büyüleyen Massalikoul Jinaan Camisi, cuma namazıyla ibadete açılacak.Adını Senegal'in önemli tasavvufi yapılarından Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın 'cennete giden yol' anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan cami, Colobane semtinde, devlet tarafından 6 hektarlık bir alana 7 yılda inşa edildi.Batı Afrika'nın en büyük camisi olarak kabul edilen yapının altın yaldızla kaplı iç kısmında 10 bin, mermer döşemeli avlusunda 20 bin, toplam 30 bin kişi namaz kılabilecek.Üstünde saat bulunan ve 78 metrelik boyuyla Senegal'in en uzun minaresine sahip caminin 5 minaresi, biri Kudüs'teki Kubbet - üs Sahra'ya benzer toplam 9 kubbesi ve 4 mescidi bulunuyor. Caminin bahçesindeki fıskiyeler de ince işlemeli mimariye ayrı bir özellik katıyor.
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