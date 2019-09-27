Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Senegal'de 'cennete giden yol' açılıyor - DAKAR Haberi

Senegal'de 'cennete giden yol' açılıyor - DAKAR Haberi

Senegal'de "cennete giden yol" açılıyor - DAKAR - Başkent Dakar 'da inşa edilen Massalikoul Jinaan Camisi - Massalikoul Jinaan Camisi'nin içinden ve dışından görüntüler - Caminin avlusunda oturan çocuklar ve kaside okuyan gençlerSenegal'in başkenti Dakar 'da, Kubbet - üs Sahra'ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid - i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla, görenleri büyüleyen Massalikoul Jinaan Camisi, cuma namazıyla ibadete açılacak.Adını Senegal'in önemli tasavvufi yapılarından Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın 'cennete giden yol' anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan cami, Colobane semtinde, devlet tarafından 6 hektarlık bir alana 7 yılda inşa edildi.Batı Afrika'nın en büyük camisi olarak kabul edilen yapının altın yaldızla kaplı iç kısmında 10 bin, mermer döşemeli avlusunda 20 bin, toplam 30 bin kişi namaz kılabilecek.Üstünde saat bulunan ve 78 metrelik boyuyla Senegal'in en uzun minaresine sahip caminin 5 minaresi, biri Kudüs'teki Kubbet - üs Sahra'ya benzer toplam 9 kubbesi ve 4 mescidi bulunuyor. Caminin bahçesindeki fıskiyeler de ince işlemeli mimariye ayrı bir özellik katıyor.

Cennet Cuma Namazı Başkent Tasavvuf Fi Yapı 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı