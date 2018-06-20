Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Senegal'da Dünya Kupası coşkusu - DAKAR Video

Senegal'da Dünya Kupası coşkusu - DAKAR Video

- Senegalli taraftarların maçı izlerken - Sevinç gösterilerinden detaylarDAKAR (AA) - Senegal Milli Takımı'nın da mücadele ettiği Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası, Senegal'de büyük bir coşkuyla izleniyor.Tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Senegal'in organizasyondaki ilk maçında Polonya'yı 2 - 1 yenmesiyle sokaklardaki coşku daha da arttı.Birçok Senegalli, Polonya maçını birlikte izlemeyi tercih etti. Maçın ardından sokaklara dökülen Senegallilerden Boubou Dembele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın bugün çok güzel oynadığını ve yarı finale gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirterek, "Senegal iyi oynadı ve kazandı, hepimizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

Milli Takım Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı