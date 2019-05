Sendikalar öğretmene şiddete karşı yürüdü Haberi

-ortak basın açıklaması

- Çankırı'da meydana gelen öğretmene şiddet olayından sonra sendikalar tarafından ortak yürüyüş yapıldı. Çankırı'da ders esnasındaki öğretmeni çıkararak şiddet gösterildikten sonra sendikalar tarafından olayın kınanması amaçlı yürüyüş ve basın açıklaması programı düzenlendi.

Kucaklama Taşı'ndan başlayan yürüyüş Karatekin Parkı'na kadar sürdü. Karatekin Parkı'nda Eğitim-İş, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. Ortak basın açıklamasını okuyan Volkan Kavak, "Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Dün İsmet İnönü Ortaokulunda görevli öğretmenimiz, öğrencisi velisi tarafından darp edilmiştir. Öğretmenimize ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sebebi ne olursa olsun, bir öğrenci velisinin elini kolunu sallayarak okul idaresinin izni ve bilgisi haricinde öğretmenimiz dersteyken onu dersten dışarı çıkarıp öğrencilerinin önünde öğretmen arkadaşımıza hareket etmesi ve okul koridorunda darp etmesi şiddetin vardığı noktanın en açık göstergesidir. Öğretmenimize bu elim olaydan dolayı acil şifalar diliyoruz. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz. Öğretmene şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yekvücut şekilde dimdik ayakta olduğunu yerelde sizlere genelde tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz. Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, genelde bütün vatandaşlarımızı, hususen eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınıyoruz. Öğretmenlerimizin zaman zaman maruz kaldığı böyle saldırıların hüzünlü hatıraları hâlâ yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar da üzüntümüzü katmerleştiriyor, ilgililerin daha fazla seyirci kalmadan caydırıcı ve önleyici tedbirler almasını bekliyoruz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, "Öteden beri eğitimimizin başı hep şiddetle dertteydi. Dertte olmaya devam ediyor. Dün burada yapılan saldırıyı Eğitim-Bir-Sen olarak şiddetle kınıyor, kardeşimize de geçmiş olsun diyorum. Biz terör saldırılarından çok şehit verdik. Aybüke öğretmenlerimizi şehit verdik, Necmettin Yılmaz öğretmenlerimizi şehit verdik. Maalesef aynı şekilde vandalların saldırganların saldırıları sonucu Ayhan öğretmenlerimizi de şehit verdik Gebze’de ve İzmir'de" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Çakırcı, "Biz Eğitim Bir Sen Genel Merkezi olarak bir daha bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için ve toplum olarak da vandalların günümüzü gündüzümüzü geceye çevirmemeleri için, hayallerimizi, ümitlerimizi kırmamaları için geleceğimizi karartmamaları için hem Milli Eğitim Bakanlığı hem hükümet yetkililerinin öğretmen meslek kanununun bir an önce destek kanunu olarak çıkarılmasını biz istiyoruz. Buna ihtiyaç var çünkü böyle bir düzenleme olmazsa, önleyici tedbirler olmazsa şiddeti önleyici tedbirler almazsak bu saldırılar devam edecek görünüyor. Bu saldırıların önüne geçmemiz için mutlaka bu yasayı bir an önce hükümetin çıkarması gerekiyor. Önleyici bazı tedbirlerin alınması lazım. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi lazım. Disiplin yönetmeliğindeki aksaklıkların da bir an önce giderilmesi lazım. Çünkü bu yaşananların birçoğunun ana müsebbibi disiplin yönetmeliğindeki aksaklıklardır" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamaları sonrasında sendikalar tarafından alınan ortak karar neticesinde yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı.