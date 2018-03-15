Sendikadan işten çıkartılan işçilere destek - TEKİRDAĞ
: - İşçilerden görüntüler - Öziplik - İş Sendikası Trakya Bölge Başkanı Mehmet Çakır'ın konuşması Sendikadan işten çıkartılan işçilere destek - Öziplik - İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan 13 işçinin fabrika önündeki eylemi sürüyorTEKİRDAĞ (AA) - Öziplik - İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan 13 işçinin fabrika önündeki eylemi devam ediyor.Öziplik - İş Sendikası Trakya Bölge Başkanı Mehmet Çakır ve sendika görevlileri, tekstil fabrikasının önüne giderek, eylem yapan işçilere yiyecek ve içecek ikram etti.Seyyar ses düzeni ile fabrika dışından yöneticilere seslenen Çakır, işçilerin her zaman yanında olacaklarını söyledi.
Sendikaya üye olmanın anayasal bir hak olduğunu da kaydeden Çakır, ''Buradaki tekstil fabrikasında örgütlenme çalışmamız devam ediyor. Bizimle beraber hareket eden ve bize üye olan 13 işçi kardeşimiz, işlerinden acımasızca çıkartıldı. Bu hava şartlarında işlerinden atılan işçi kardeşlerimizin hukuki mücadelelerinde onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar onların hakları için mücadele ederek, buradaki örgütlenmemizi de tamamlayacağız.'' dedi. Yapılan konuşmanın ardından fabrika içindeki işçilerden bazıları da tel örgülerin yanına gelerek sendikacıların eylemine destek verdi.Yapılan eyleme MEDYA - İŞ Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Cemal Sonsay ve sendika idarecileri de destek verdi.