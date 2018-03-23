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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sendika binasına silahlı saldırı - KOCAELİ

Sendika binasına silahlı saldırı - KOCAELİ

- Sendika binasına silahlı saldırı - Sendika binasından görüntüler - Birleşik Metal - İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın'ın röportajı Kocaeli 'de sendika binasına silahlı saldırı - Sendika binasına silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, Birleşik Metal - İş Sendikası'na silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Birleşik Metal - İş Sendikası Gebze Şube binasına sabah saatlerinde tabancayla ateş açılması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.İçeride kimsenin bulunmadığı sendika binasının camına 8 kurşun isabet ettiği belirlenirken, camlar zarar gördü.Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sendika binasının kurşunlanmasıyla ilgili T.Ö'yü gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü.Birleşik Metal - İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

Sendika binasını kurşunlayan kişinin daha önce bir fabrikada sendikanın iş yeri temsilciliğini yapan T.Ö. olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:"Bu kişi bana gelerek çalıştığı fabrikadan ayrılacağını, tazminatının verilmesi için işverenle konuşmamızı istedi. Ben de tazminatını hesapladım, yaklaşık 120 bin lira olduğunu söyledim. İşveren yetkilisiyle konuştum, bu kişinin bu talebini ilettim. Yönetim kurulunda değerlendirdiler, kıdem ve ihbar tazminatının verileceğini söylediler. T.Ö, 'Bu para bana az gelir. Bunun 8 katını vermeniz lazım. Bana 400 bin lira vereceksiniz' diye işvereni tehdit etmiş. İşveren beni aradı durumu iletti. Bizde bu kişinin sendikacılık nüfuzunu kullanarak böyle bir talepte bulunmasının doğru olmadığını söyledik. Sonra yazılı olarak 300 bin lira talep etmiş. İşveren olumsuz cevap verince sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başlatmış."T.Ö'nün, işverenden istediği parayı sendika olarak kendilerinin engellediğini sanarak böyle bir saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri süren Aydın, "Dün gece sendika binamızın camlarını kurşunlayarak, sabah da gelip personelimizin kafasına silah dayamış. Sendika başkanı, yöneticileri ve işveren yetkililerini öldüreceğini söyleyerek, tehdit etmiş. Sendika binamızın pencerelerine 8 - 10 el ateş etmiş. Polise şikayette bulunduk." şeklinde konuştu.

Sosyal Medya Silahlı Saldırı Polis Ekipleri İhbar Tazminatı Saldırı 

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