- Sendika Başkanlarından Kılıçdaroğlu'na ziyaret



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Disk Genel Sekreteri Cafer Konca , Kesk Eş Başkanları Aysun Gezen Mehmet Bozgeyik, Türk Tabibler Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Başkanı Selçuk Uluata’yı parti genel merkezindeki makamında kabul etti. (ND-

