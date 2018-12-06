Senato Sarayı'nın kalıntılarının bulunduğu bölge atıl durumda İzle

-kalıntılardan detaylar

-Eski İznik Müze Müdürü Taylan Sevil ile röp.



( BURSA -ÖZEL)- Bursa’nın İznik ilçesinde 1. konsül toplantısının yapıldığı ve ilçenin her köşesinde aranan kayıp Senato Sarayı bulundu BURSA



- Bursa’nın İznik ilçesindeki tarihi Senato Sarayı'nın kalıntılarının rastlandığı alanlarda kazı çalışmaları durdu. 1. Konsül toplantısının yapıldığı alan atıl durumda kaldı. Eski İznik Müze Müdürü Taylan Sevil, 1. Konsül toplantısının yapıldığı Senato Sarayı’nın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Arabacı Sokağı’nda olduğunu söyledi.



Daha önceki yıllarda kazı çalışmaları yapılan alanda bazı kalıntıların bulunduğunu da belirten Sevil,"Şuanda atıl durumda olan bölgede kazı çalışmaları devam etmiyor. Buradaki sahanın Senato Sarayı olabileceği çok az kişi tarafından biliyor. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bir vatandaşımızın verdiği yanlış bilgi ile bugüne kadar Senato Saray kalıntılarının göl kenarında olduğu zannedildi. Hala Senato Sarayı tabelası da göl kenarında bulunuyor. Bizans kaynaklarında Senato Sarayı'nın yeri İstanbul kapının güneybatı kesimini tarif etmektedir. Bulunduğumuz nokta tarif edilen yerdir. Bugün bazı bölümü arkeolojik kazılarla ortaya çıkartıldı. Saray kalıntıları, geniş bir alana yayılmakta ve buralarda zaman zaman çeşitli kalıntılara rastlanmaktadır” dedi.

Sarayı yaklaşık 30 dönümlük alanı kapsadığını vurgulayan Sevil, “Burası çok az bir bölümü. Muhtemelen evlerin altından devam ediyor. İstanbul kapı İznik’in en muhteşem kapısıdır. En iyi korunan bölümdür. Saray kalıntılarının tarif edilen kesimde olması çok normaldir. Burada kazılar başlatılmasıdır” diye konuştu.



