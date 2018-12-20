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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Semt pazarında öğrencilere ücretsiz balık ikramı İzle

Semt pazarında öğrencilere ücretsiz balık ikramı İzle

Balık pişiren öğrenciler

Küçük Çocuk Karahisar Semt Pazarı Öğrenciler 

-Balıkçı Medet Sarı Röp
-Çocuğuna balık yediren kadın
-Öğrencilerin konuşmaları
-Genel görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Balıkçı Medet Sarı, temizleyip pişirdiği balıkları okuldan çıkan öğrencilere ikram ediyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kurulan semt pazarı esnafın Medet Sarı, yakındaki okulun öğrencilerine ücretsiz balık ziyafeti çekiyor. Sandıklı’da Ece mahallesinde kurulan Çarşamba pazarında balık Satan Medet Sarı öğle saatlerinde balık tezgâhının yanına kurduğu ızgarada temizlediği balıkları pişiriyor. Pazar yerinin yakınında bulunan okuldan çıkan öğrenciler soluğu balık tezgâhında alıyor ve burada pişirilen balıkları ücretsiz olarak yiyorlar. Pazara alış verişe gelen kadınlar da balık kokusuna imrenen küçük çocuklarına pişen balıklardan tattırıyorlar. Balıkçı Medet Sarı ‘’Sandıklı’da biz okul yakınında bulunan balık tezgâhımızda mangal ve ızgarada öğrencilere ücretsiz balık pişirip yediriyoruz. Onların karınları doyurmaktan mutluyum" dedi.

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