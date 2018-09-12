'Şemsiyeli saldırgan' davasında müşteki, metrobüs şoförünü suçladı Haberi



- Acıbadem'de, seyir halindeki metrobüs şoförüne şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut’un yargılandığı davada dinlenen müşteki, metrobüs şoförünün aracı hızlı kullandığını söyledi.



Acıbadem'de, seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförüne elindeki şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut’un, “olası kastla kasten yaralama” ve “olası kastla mala zarar verme” suçlarından toplamda 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 17’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Akbulut, metrobüs şoförü Recai Türkoğlu ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

“Aracı hızlı kullandı” Duruşmada söz verilen müşteki Ömür İlbaş, “Olay günü Anadolu yakasına gitmek için Zincirlikuyu'da metrobüse binmiştim. Metrobüsün sürücüsü aracı hızlı kullanıyordu. O nedenle inmek istemiştim ancak inmedim. Ben orta kapının yanında tek kişilik koltukta oturuyordum, sanık da benden 1 buçuk metre uzaklıkta orta kapının yanında ayakta yolculuk yapıyordu. Metrobüs bir süre sonra durdu” dedi.

“Şemsiyeyle vurduğunu görmedim” Sanığın ‘kapı’ diye seslendiğini söyleyen İlbaş, “Bunun üzerine metrobüs şoförü, 'açarım açmam, keyfimin kahyası mısın' dedi, küfürlü konuştu.

Adeta aracı şaha kaldırır gibi tekrar hareket etti. Şoför küfürlü konuşunca sanık Murat da, 'sen ne diyorsun' dedi.

Ben de bir eğitimci olarak kendimi tutamadım, yüksek sesle şoför beye seslenerek, 'şoför bey yolcularla böyle konuşmanız doğru değil' dedim. Bu sırada Murat öne doğru ilerledi. Murat daha şemsiyeyi kaldırmadan metrobüs şoförü ayağa kalktı ve birbirlerine girdiler. Şemsiyeyle vurduğunu görmedim. Murat yanına gittiğinde şoför hemen ayağa kalkmıştı. O sırada metrobüs hareket halindeydi. Birden tıkırtılar gelmeye başladı.

Metrobüs bariyerlere çarpıyordu. Sallanan insanlar gördüm" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.



Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Acıbadem'de 23 Eylül 2016’da, metrobüs durağına yanaşmadığı için kapıları açmayan şoför Recai Türkoğlu ile tartışan muhasebeci Murat Akbulut’un elindeki şemsiye ile seyir halindeki metrobüs şoförünün yüzüne vurduğu anlatıldı. Seyir halindeyken metrobüsün direksiyonunu bırakıp ayağa kalkmak isteyen şoför Recai Türkoğlu’nun ön kapının yanına düştüğü ve yoldan çıkan metrobüsün, D-100 karayoluna girerek 3 otomobili altına aldığı belirtildi. Olayda 13 kişinin yaralandığı, 8 aracın ise hasar gördüğü vurgulandı. İddianamede, şüpheli Murat Akbulut’un , “olası kastla kasten yaralama” ve “olası kastla mala zarar verme” suçlarından toplamda 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. (GE-HB-

