Sempatik Dede’den gençlere altın öğüt: “Eşlerinize en çok ‘kınalı kekliğim’ diye hitap edin - Sempatik Dede'nin gençlere tavsiyede bulunduğu video sosyal medyada büyük ilgi gördü Haberi

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( İSTANBUL ) - Sempatik Dede’den gençlere altın öğüt: “ Eşlerinize en çok ‘kınalı kekliğim’ diye hitap edin- Sempatik Dede'nin gençlere tavsiyede bulunduğu video sosyal medyada büyük ilgi gördü İSTANBUL



- Mutlu süren evliliğinde uzun yılları geride bırakan Sempatik dedenin gençlere tavsiyelerde bulunduğu video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. ”Eşlerinize tatlı bir dille hitap edin” diyen gönlü Musa Dede, evlilik hayatındaki iletişimin önemine sempatik tavırlarıyla dikkat çekerken gençlere, "eşlerinize en çok 'kınalı kekliğim' şeklinde hitap edin" tavsiyesinde bulundu. 70 yaşındaki Musa Dede, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve aile içindeki iletişimin güçlenmesine dikkat çekmek için evlilik hayatının püf noktasını anlattı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ihtiyar delikanlının gençlere eşlerine nasıl hitap etmesi gerektiğini anlattığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul’un Sesi Radyosunda yayın hayatına 'Gece Yürüyüşü' isimli programla devam Ümit Aydın’ın sempatik dede ile yaptığı “eşlerimize nasıl hitap etmeliyiz” konulu sohbet izleyenleri gülümsetti.”Eşlerinize tatlı bir dille hitap edin” diyen gönlü genç dede, evlilik hayatındaki iletişimin önemine sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Eşlerinize en çok “kınalı kekliğim” şeklinde hitap edin diyen sempatik dede, uzun yıllar sorunsuz yürüttüğü evlilik hayatının sırrını da gençlerle paylaşmış oldu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ihtiyar delikanlının videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. (HK-

