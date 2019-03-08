Semiha Yıldırım Yalova’da anaokulu açılışına katıldı

-Ziya Alp Hülan’ın konuşması,

-Semiha Yıldırım’ın konuşması,

-hediye takdimi, kurdele kesimi,

-Semiha Yıldırım ve beraberindekilerin anaokulunu gezmeleri,

-detaylar.



( YALOVA )- 81 ilde 81 anaokulu projesinin açılışı gerçekleştirildi YALOVA



- Türk Kızılayı İstanbul Şubesi’nin hayata geçirdiği “81 İlde 81 Anaokulu” projesiyle Yalova’nın Subaşı beldesinde yapımı tamamlanan Ayhan ve Cahit Gülan Anaokulu’nun açılışını AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım yaptı. Yıldırım, “81 anaokulu hedefine ulaşmak için 55 anaokulu daha yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceğiz. Bu okullardan 20’si bu yıl içerisinde tamamlanacak” dedi.

Anaokullarının açılış töreni Yalova’nın Subaşı beldesinde gerçekleştirildi.

Törene AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, bağışçılar Ayhan ve Cahit Gülan ile il protokolü katıldı.

Semiha Yıldırım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla törene katılan kadınlara karanfil verdi. 81 ildeki anaokulu hedefine ulaşmak için gereken 55 anaokulundan 20’sinin bu yıl içerisinde tamamlanacağını dile getiren Yıldırım, “Eğitim yıllardır önem verdiğimiz bir önemli bir ihtiyacımızdır. Çünkü dünya ülkeleri arasındaki yerimizi eğitimde ulaştığımız seviye belirleyecektir. Küçük yaşta verilemeyen eğitimin ilerleyen yaşlarda devletimize maliyeti çok yüksek olmaktadır. Bu nedenle son 16 yılda en fazla harcama Milli Eğitime yapılmaktadır. Türkiye gibi hızlı büyüyen bir ülkede devletin tek başına eğitim ihtiyacı ihtiyacını karşılama imkanı bulunmamaktadır. Sivil toplum kuruluşları, hayırsever vatandaşlar ve şirketler de bu konuda destek olmaktadırlar. Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi de 3 yıl önce bu gaye ile bir 81 İl 81 Kızılay Anaokulu projesini başlattı. Geçen yıl Şubat ayında 13 anaokulunun açılışı gerçekleşti. Bugün aynı iftihar tablosunu yeniden yaşıyoruz. 12 anaokulumuzun daha açılışını yapıyoruz. Keseceğimiz bu kurdele ile projenin önemli bir aşamasını daha tamamlamış olacağız. 1 milyondan fazla çocuğumuz eğitim öncesi hizmetinden yararlanıyor. 81 anaokulu hedefine ulaşmak için 55 anaokulu daha yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceğimiz günler de yakındır inşallah. Bunların 20’si bu yıl tamamlanmış olacak. Kalan 35 anaokulu önümüzdeki yıl bitirilecektir” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol tarafından Semiha Yıldırım’a Yalova’da üretilen çiçek sabunlarından bir paket hediye edildi. Yalova Valisi Muammer Erol ise bağışçı Gülan ailesi adına Ziya Alp Gülan’a bir teşekkür plaketi sundu. Anaokulu’nun açılış kurdelesini Semiha Yıldırım ve il protokolü birlikte kestiler. Anaokulunu gezerek çocuklarla sohbet eden Semiha Yıldırım burada çocuklara hediyeler dağıttı.



