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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Semiha Yıldırım, Darülaceze sakinleriyle buluştu - İSTANBUL

Semiha Yıldırım, Darülaceze sakinleriyle buluştu - İSTANBUL

- Semiha Yıldırım'ın, Florya'daki Devlet Hava Meydanları İşletmesi Eğitim Tesislerinde düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle bir araya gelmesi - Semiha Yıldırım'ın Darülaceze'ye gelişi ve karşılanması - El işçiliği tesisindeki el sanatları ile uğraşan yaşlıları ziyareti - Yıldırım'ın lif ören 90 yaşındaki Kadriye Aytenbilir ile lif örmesi - Dokuma tezgahında Siirt battaniyesi dokuması - Toplu fotoğraf çekimi - Yıldırım'a Darülacezenin 19. yüzyılda çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı albüm ve dokuma battaniye hediye edilmesi - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Darülaceze sakinleriyle buluştu.Florya'daki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Eğitim Tesislerinde düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Yıldırım, onlarla tek tek selamlaşarak, hal ve hatırlarını sordu.Yıldırım, kendisini ilgiyle karşılayan huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek, yemekte onlara eşlik etti. Yaşlılar, programda müzik eşliğinde dans da etti.Darülaceze sakini Nazlı Ata'nın 76. yaş günü dolayısıyla yapılan sürprizde, Yıldırım, Ata'yla birlikte pastayı kesti, kendisine çiçek ve hediye takdim etti.Semiha Yıldırım, yemeğe katılamayan Darülaceze sakinlerini ise kurumda ziyaret etti.Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından karşılanan Yıldırım, kurum hakkında bilgi aldı.Daha sonra huzurevi sakinlerinin el işçiliğiyle üretim yaptıkları rehabilitasyon merkezine gelen Yıldırım, ürünleri inceledi.Huzurevi sakinlerinden lif ören 90 yaşındaki Kadriye Aytenbilir'in yanına oturan Yıldırım, yaşlı kadınla birlikte lif ördü. Yıldırım, dokuma tezgahının da başına geçerek Siirt battaniyesi dokudu.Yıldırım daha sonra, kurumun rehabilitasyon satış ürünleri mağazasından alışveriş yaptı.Ziyaret sonunda Hamza Cebeci, Yıldırım'a Darülacezenin 19. yüzyılda çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı albüm ve dokuma battaniye hediye etti.Ziyarette, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Büşra Köylübay ile Yıldırım'ın öğretmen arkadaşları da yer aldı.

Rehabilitasyon Yaşlı Kadın Hatıra Fotoğrafı El Sanatları Rehabilitasyon Merkezi 

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