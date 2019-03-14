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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Semiha Yıldırım'dan huzurevi ziyareti - İSTANBUL

Semiha Yıldırım'dan huzurevi ziyareti - İSTANBUL

- Semiha Yıldırım ve beraberindekilerin huzurevi ziyaretinden görüntüler - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Fahrettin Gökay Huzurevi ve Göztepe Semiha Şakir Huzurevi'ni ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Fahrettin Gökay Huzurevi ve Göztepe Semiha Şakir Huzurevi'ni ziyaret etti.Yıldırım, huzurevi sakinleriyle selamlaşarak, hal ve hatırlarını sordu. Yaşlıların ilgiyle karşıladığı Yıldırım, onlarla çay içerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, daha sonra yaşlılara çeşitli hediyeler takdim etti.Yıldırım, huzurevi sakinlerinin el işçiliğiyle üretim yaptıkları hobi ve sanat odalarını gezerek, ürünler ve yapılışları hakkında bilgi aldı.Keçe, taş boyama ve dikiş - nakış gibi ürünlerden oluşan el emeği, göz nuru çalışmaları takdirle karşılayan Yıldırım, buradan alışveriş yaptı.Ziyarette Yıldırım'a, kızı Bahar Büşra Köylübay ve arkadaşları da eşlik etti.

Alışveriş Hatıra Fotoğrafı 

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