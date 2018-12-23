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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Semercilik mesleği Hatay’da tarihe karışıyor İzle

Semercilik mesleği Hatay’da tarihe karışıyor İzle

Uzun Çarşı- iki semercinin sokağı

Teknoloji Hayvan Motorlu Taşıt Panda 

-Semerci Mustafa Gezer'in dükkan detay
-Mustafa Gezer ustanın çalışması
-Röportaj
-Semer ustası Ali İbrahim Sümer'in dükkanından detay
-Sümer ustanın çalışması
-Sümer usta röportaj
-Sümer ustanın semerle görüntüsü
-Küçük semerin yakından görünümü detay

( HATAY )- Semercilik mesleğinin Hatay’da son iki temsilcisi kaldı- 40 yıllık semerci ustası Mustafa Gezer: “Semerciliği bizden sonra sürdürecek nesil yok”- 35 yıllık semerci ustası Ali İbrahim Sümer: “Uzun Çarşı’da semerciliği sürdüren son iki kişiyiz” HATAY

- Gelişen teknoloji ve motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla semercilik mesleği Hatay’da tarihe karışıyor. Tarihi Uzun Çarşı’da semercilik mesleğini sadece iki usta sürdürüyor. Semercilik mesleğini devam ettirecek nesillerin kalmadığını ifade eden 40 yıllık semer ustası Mustafa Gezer, "Baba, dede mesleği. Uzun Çarşı’da semercilik yapıyoruz, işimiz bu. Artık tarih oldu zaten, bizde sonra yapan yok. Son örneğiyiz. Bizden sonra yapan yok, kalmadı bitti. İşte bitti, yapan da bitti. Yaşlılar, daha çok araba, traktör kullanamayan insanlar, mecburen hayvanları için yaptırıyorlar, onlara yapıyoruz. Yoksa pek nadir, semer işi bitti. Bazen tamirat isteyen oluyor, bazen de yeni isteyen oluyor. Yapanda kalmadı ama yine de ne olur Allah bilir” dedi.
Semercilik mesleğinin Hatay’daki son iki ismi olduklarını söyleyen 35 yıllık semer ustası Ali İbrahim Sümer, semercilik mesleğinin yok olma eşiğinde olduğunu ifade etti.
İşlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Usta Sümer, “Bu mesleğe baba ve dededen kalan bir meslek olduğu için başladım. Bu mesleği 35 yıla yakın bir süredir yapmaktayız. Ama belli bir zaman içerisinde bu meslek yok olma eşiğine geldi. İşlerimizi değiştirmek durumunda kaldık. Bu işte bizden sonra da gelecek nesil yok. Son temsilcileriyiz biz. Bir arkadaş daha var, iki kişiyiz. Bu durumda meslek tarihe karışıyor” dedi.

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