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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şemdinli'ye modern aydınlatma sistemi kuruldu - HAKKARİ

Şemdinli'ye modern aydınlatma sistemi kuruldu - HAKKARİ

- İlçe merkezindeki modern aydınlatma sisteminden görüntüler - Aydınlatma sisteminin drone görüntüleri - Caddelere kurulan aydınlatma direklerinden detaylar - Caddede araç ve yayalardan görüntüler - Bir vatandaşın açıklamasıŞemdinli'ye modern aydınlatma sistemi kurulduHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli Belediyesince ilçe merkezindeki caddeye modern aydınlatma sistemi kuruldu.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşları yıllardır özlemini duyduğu hizmetlerle buluşturuyor.Yolları asfaltla kaplayan, geniş kaldırımlar yapan ve parkları hizmete sunan belediye, Cumhuriyet Caddesine modern aydınlatma sistemi kurdu.İlçe merkezi bu sayede özellikle gece güzel bir görünüme kavuştu.Vatandaşlar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaldırımlar 

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