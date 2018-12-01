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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şemdinli-Derecik yolunda dereler taştı Haberi

Şemdinli-Derecik yolunda dereler taştı Haberi

taşan köprü

Aşırı Yağış Toprak Kayması 

-su altına kalan yol

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı iki ilce arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Dün akşamdan bu yana bölgede etkili olan yağışlardan dolayı Şemdinli-Derecik ilçesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Ortaklar-Gelişen ve Uslu köyleri arasındaki karayolunda toprak kayması meydana geldi. Aşırı yağmurlardan dolayı bölgedeki birçok köprüde taştı. Karayolları ekipleri bölge de çalışma başlatırken seyahat edecek araç sahiplerinin dikkat edilmesini istedi. (AK-ŞAK-Y)
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