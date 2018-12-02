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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Şemdinli'de uçurumdan düşen kişi öldü - HAKKARİ

Şemdinli'de uçurumdan düşen kişi öldü - HAKKARİ

- Kayalıktan düşen Hamza Yılmaz'ın cesedinin vatandaşlar tarafından kayalıklarda taşınması - Hamza Yılmaz'ın akrabalarının bekleyişi - Şemdinli Devlet Hastanesi'ne cenazenin getirilişi Hakkari 'de uçurumdan düşen kişi öldüHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde uçurumdan düşen kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Beşevler Mahallesi'nde yaşayan Hamza Yılmaz, bir grup arkadaşıyla gittiği Aktütün köyü yakınındaki Şose Deresi bölgesinde dengesini kaybederek uçurumdan düştü.Durumu fark eden Yılmaz'ın arkadaşları, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.Olay yerine giden jandarma ve 112 sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yılmaz'ın cesedi, arazi şartlarının kötü olmasından dolayı vatandaşların da yardım ettiği ekiplerce bulunduğu yerden alınarak Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Jandarma Kayalı Cenaze Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri 

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