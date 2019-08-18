Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Şemdinli’de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü

Şemdinli’de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü

Ölen şahsın fotosu

İlham Gesi Teröristler 

-Arşiv Görüntüler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Çatalca köyü bölgesinde meydana geldi. Teröristler tarafından daha önceden yola yerleştirilen patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada Sezer Sönmez isimli vatandaş hayatını kaybederken, bölgede ise operasyon başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarında İlhami Çelik yönetimindeki sivil aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti.
İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı