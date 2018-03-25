Şemdinli'de şiddetli olan fırtına çatıları uçurdu, elektrik tellerini kopardı

--Fırtınada uçan çatılar

--ev ve iş yeri çatılarından detay



( HAKKARİ -HD) HAKKARİ



- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan fırtına, birçok ev ve iş yerinin çatısının uçmasına, elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Şemdinli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Fırtına nedeniyle uçan çatılar birçok araçta hasara yol açtı. Öte yandan fırtına nedeniyle elektrik tellerinin koptuğu ilçede itfaiye ekipleri çatıların kaldırılması için çalışma başlattı. Fırtınada evi zarar gören vatandaşlar ise evlerinin çatılarını onarmaya başladılar.

