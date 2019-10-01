Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı - HAKKARİ
- Aracın alev alması - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı.İlçenin Cumhuriyet Caddesi'nde Muhammed Çirgin'in yönetimindeki 65 EL 434 plakalı aracın motor kısmından duman yükseldi.Dumanı fark eden Çirgin, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle araçtan yükselen alevler söndürüldü.
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