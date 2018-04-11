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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şemdinli’de ortopedi hastaları artık dışarıya sevk edilmiyor Haberi

Şemdinli’de ortopedi hastaları artık dışarıya sevk edilmiyor Haberi

Şemdinli Devlet Hastanesi

Hastane Samimiyet Ameliyat Trol 

-Ortopedi bölümü
-Hastaların muayene edilmesi
-Dr. Hanay ile röportaj

( HAKKARİ -HD) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda artık dışarıya ortopedi hastaları sevk edilmiyor. Şemdinli Devlet Hastanesine 1,5 yıl önce atanan Uzman Dr. Mehmet Emre Hanay, ortopedi bölümünde başarılı ameliyatlar yaparak, vatandaşların ortopedi bölümündeki sıkıntılarını gideriyor. Uzman Dr. Mehmet Emre Hanay, “1,5 yıldır burada ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak hizmet vermekteyim. Mecburi olarak atandım buraya, fakat burada insanlardan duyduğum samimiyet beni çok mutlu etti. Burada yaşamaktan da gayet memnunum” dedi.
Şemdinli’de şimdiye kadar birçok ameliyat yaptığını ifade ederek, “Burada hiçbir imkansızlık görmedik. Devletimiz burada bize bütün imkanları sunuyor. Biz burada elimizden geldiği kadar hasta sevk etmemeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarımız dahilinde kapalı ayak bileği, kapalı omuz, kapalı diz ameliyatları yapıyoruz. Aynı zamanda bütün diz ve kalça protezi ameliyatlarını yapıyoruz. Hastalarımız çok memnun, çünkü başka bir kente gidip ameliyat olmak bir insan için çok zor. Ameliyat olduğu zaman orada bakımı, tekrar kontrolleri için gitmesi gibi durumlar olduğundan, hastalar çok zorlanıyor” ifadelerini kullandı. Hanay, Şemdinli’de çalıştığı için ve yaptığı hizmetten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “İnsanlara söylemek istediğim şey, herhangi bir sıkıntınız olduğunda illa Ankara’da, İstanbul’da veya İzmir’de ameliyat olmak sizin için bir fayda sağlamaz. Hepimiz doktoruz ve aynı bilgilere sahibiz. Şemdinli’de de bu ameliyatların hepsini yapabiliyoruz. Yeni hastanemizde şartlarımız çok daha iyi olduğu için sorunsuz bir şekilde bu ameliyatları yapıyoruz. Şemdinli’de total diz ameliyatı, kalça total protezi dediğimiz kalçanın eklemlerinin tamamen değiştirilmesi ve yerine metal konulması gibi çok başarılı ameliyatlar yaptık” şeklinde konuştu.

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