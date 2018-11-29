Şemdinli'de öğrencilere kitap seti - HAKKARİ

- Türkiye Gençlik Vakfı Şemdinli temsilciliğinin görüntüleri - Öğrencilere kitap dağıtılması - Tügva İlçe Temsilcisi Haşim Karadeniz'in konuşması - Şemdinli'de öğrencilere kitap setiTürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şemdinli temsilciliği, "Bir Set Kitap Alarak, Geleceğe Umut Ol " projesi kapsamında 100 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitap seti verdi.TÜGVA Temsilcisi Haşim Karadeniz, yaptığı açıklamada, sosyal medyada başlattıkları projeyle kitap topladıklarını söyledi.
Amaçlarının liselerde okuyan bütün öğrencilere kitap ulaştırmak olduğunu ifade eden Karadeniz, projeye destek verenlere teşekkür etti.