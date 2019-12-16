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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği - HAKKARİ

Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği - HAKKARİ

- Halk Eğitim konferans salonunda toplanan öğrencilerden detay - İlçe kaymakamı tarafından öğrencilere kitap dağıtımı - İlçe kaymakamı Yakup Güven'in açıklamsı - Öğrencilerin konuşmasıŞemdinli'de öğrencilere kitap desteğiHAKKARİ (AA) - Şemdinli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), destekleme ve yetiştirme kursunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 310 öğrenciye kitap yardımında bulundu.Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlen programda Kaymakam Yakup Güven, öğrencilere kitap setlerini dağıttı.
Güven, yaptığı konuşmada, daha önce de belediyenin desteği ile üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye kitap seti dağıttıklarını söyledi.

LGS sınavına hazırlanan 310 öğrenciye kitap desteğinde bulunduklarını belirten Güven, "İnşallah bu gençlerimiz yaptığımız kitap destekleriyle sınavda güzel puanlar alıp çok daha güzel liselere gidecekler ve daha sonra üniversitelere gidip memleketleri için güzel hizmetler yaparlar " dedi.
Öğrenciler de desteklerinden dolayı Kaymakam Güven'e teşekkür etti.Programa, Belediye Başkan Vekilli İsmet Öktem, 34. Hudut Tugay Komutan Vekilli Albay Barış Akbaş, Jandarma Komutan Vekilli Binbaşı Murat Ekenel, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz da katıldı.

Allah Konferans Öğrenciler 

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