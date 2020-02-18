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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Şemdinli'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı İzle

Şemdinli'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı İzle

Yolda mahsur kalanlar

Mahsur Kaldı Hastane Bild Gesi Kar Yağışı 

-yol açma çalışmaları

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı. Şemdinli ilçesinin Ortaklar bölgesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Aralarında hastaneye gitmek üzere yola çıkan hasta bir kişinin de bulunduğu onlarca kişi, araçlarında kurtarılmayı bekledi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Karayolları ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolu uzun uğraşlar sonucu açabildi. Yaklaşık 4 saat sonra bulundukları yerden kurtarılan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Karayolları ekiplerine teşekkür ettiler. (MSA-Y)
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