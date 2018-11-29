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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şemdinli'de huzurla birlikte yatırım iklimi oluştu - HAKKARİ

Şemdinli'de huzurla birlikte yatırım iklimi oluştu - HAKKARİ

- Hindi çiftliğinden detaylar - Hindilerden görüntüler - Hindilerin doğada beslenme detayları - Bağlar köyünde Mehmet Çiftçi'nin açıklamalarŞemdinli'de huzurla birlikte yatırım iklimi oluştuHAKKARİ (AA) - Şemdinli ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yatırımlar da arttı.Terör olaylarının sıkça yaşandığı süreçte çatışmalarla anılan Şemdinli ilçesinde, huzur ve güven ortamının hakim olması yeni yatırımların önünü açtı.Bağlar köyünde Mehmet Çiftçi, kurduğu hindi çiftliğiyle bölgede yatırım yapmak isteyenlere örnek oldu.Çiftlikte beslediği 480 hindiyle üretim yapan Çiftçi, "Şemdinli'de araştırdım hindi çiftiyle ilgilenen kimseyi görmedim. Ben de 500 hindi aldım. 30 metrekare büyüklüğünde bir kümes yaptım. Satışa sunmam için üç ay beslemem lazım. Hindileri 110 - 130 TL arasında satışa çıkaracağım. Başvurum kabul edilirse seneye bu işi geliştirmek istiyorum." dedi.

Çatışma 

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