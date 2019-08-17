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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şemdinli’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi İzle

Şemdinli’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi İzle

arşiv görüntüler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Terör Eylemi Güvenlik Güçleri Askeri Konvoy Terör Örgütü Teröristler 


- Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17 Ağustos 2019 günü Şemdinli İlçesi Çevre köyü Hisar deresi mevkiinde tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubu jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri ve yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde Avaşin, Basyan, Çarcela grubu olduğu ve son bir yıl içerisinde Davulcu Tepe Üs bölgesine yapılan saldırı, Yüksekova Dağlıca bölgesinde askeri konvoya yapılan saldırı eylemleri ve 16 Ağustos 2019 günü Düztepe Üs Bölgesine roketli eylemleri yaptıkları tespit edilmiştir” denildi.
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