Şemdinli'de 3 kişi bel fıtığı ameliyatı oldu - HAKKARİ
- Şemdinli'de 3 kişinin bel fıtığı ameliyatı olması - Ameliyathaneden detay görüntüler - Hasta olan vatandaşlardan detaylar - Beyin Cerrahı Dr. Fatih Kırar ve Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İlknur Can'ın konuşmalarıHAKKARİ (AA) - Şemdinli Devlet Hastanesi'nde 3 kişi bel fıtığı ameliyatı oldu.Geçici görevle İstanbul Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nden Şemdinli Devlet Hastanesi'ne gelen Beyin Cerrahı Dr. Fatih Kırar, çalışmalarına devam ediyor.Dr. Kırar, yaptığı açıklamada, ilçeye geldiğinde çok sıcak bir ortamla karşılaştığını ve hastalarla güzel bir iletişim kurduğunu söyledi.
Hastaların daha önce birçok kez hastaneye omurga rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğunu anlatan Kırar, "Ameliyat olması gereken hastalar daha önce başka illere tedavi olmak için gidiyorlarmış. Ama biz burada yeterli imkanı gördük. Bizler de Şemdinli'de ilk defa bir omurga ameliyatını gerçekleştirdik. Bayrağın dalgalandığı her yer bizim için bir hizmet alanıdır." dedi. Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İlknur Can ise ameliyatlar için Dr. Kırar'a gerekli araç ve gereçleri sağladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:"Bugün hastanemizde bölgemizde yaşayan 3 vatandaşa bel fıtığı ameliyatı yaptı ve bu da hastanemizde bir ilk oldu. Şemdinli dağlık, köylerin yoğunlukta olduğu bir bölge. Sağlık Bakanlığımızın amacı burada olabildiğince tedaviyi ilçede yapmak. Ondan sonra dışarıya diğer illere göndermek. Büyük oranda ortopedi, kadın doğum, göz doktorlarımız da göreve başladı. Hastanemizde hemen hemen bütün ameliyatlar tedaviler yapılmakta. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hastanemize başvurabilirler."