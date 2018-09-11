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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç esnafı ziyaret etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç esnafı ziyaret etti

Tuğgeneral Rafet Kılıç esnafı ziyaret detay

General 

-ilçe kaymakamı Muhammet Fuat Türkman detay
-İlçe emniyet Müdürü Metin Kanyer detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, ilçe esnafı ile vatandaşları ziyaret etti. Geçtiğimiz Ağustos ayında Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Rafet Kılıç, beraberinde Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman ile birlikte Cumhuriyet ve Serment caddelerindeki esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyip ikram edilen üzüm, bal ve çay içip sohbet etti. İlçe yenin atanan Tuğgeneral Kılıç, hem ilçe vatandaşları ile tanışıp hem de sorun sıkıntılarını dinledi. Karşılarında Tuğgeneral Kılıç’ı gören esnaf ve vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdiler. Esnaf ziyaretine 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç’ın yanı sıra Şemdinli ilçe Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, de katıldı.

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