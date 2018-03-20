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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Semazenler, Çanakkale Türküsü eşliğinde sema yaptı - ÇANAKKALE

Semazenler, Çanakkale Türküsü eşliğinde sema yaptı - ÇANAKKALE

- Gelibolu Mevlevihanesi dış görüntüsü - Sema gösterisinden görüntüler18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü - Çanakkale 'de semazenler, Çanakkale Türküsü eşliğinde sema yaptıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü kapsamında Çanakkale Türküsü eşliğinde sema yapıldı.Gelibolu Mevlevihanesi'ndeki program, Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ'ın söyleşisiyle başladı.
ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Halit Kuşku, burada yaptığı konuşmada, Gelibolu Mevlevihanesi'nin köklü bir mirasın bugünlere taşınmasına katkı sağlayan bir mekan olduğunu dile getirdi.Programda daha sonra Çanakkale , Bursa ve Edirne'den gelen 30 semazen, Çanakkale Türküsü eşliğinde sema yaptı.

Akkale Üstad Semazen 

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