Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı... Terk edilmiş köy havadan görüntülendi İzle

-Yıkılan ağaçlar, köprü, direkler görüntüler

-Aktüel kamera görüntüleri

-Çöp bidonundan kurtarılan köpek



( SAKARYA - ÖZEL)- Ağaçlar, direkler ve köprünün yıkıldığı köy merkezi savaş alanına döndü- Çöp bidonunda biriken suda mahsur kalan av köpeği kurtarıldı SAKARYA



- Şiddetli yağışın etkisiyle sel felaketinin yaşandığı Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Uğurlu Köyü savaştan çıkmışa döndü. Adeta hayalet bir şehri andıran köy havadan görüntülendi. Yağışların yoğun şekilde etkili olduğu Kocaali ilçesinde derelerin taşması, sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Heyelanların da yaşandığı bölgede onlarca vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarıya kurtarıldı. Selin en şiddetli vurduğu Akçakoca’nın Esmahanım köyünden sonra, Kocaali’nin Uğurlu köyüde savaşan çıkmış görüntüsüyle adeta hayalet bir şehre dönüştü. Dev ağaçların, elektrik direklerinin yollara devrildiği köyde bulunan köprü de çökerek kullanılamaz hale geldi. Adeta harabeye dönen köyün havadan görüntüleri yaşanan felaketi gözler önüne serdi. Mahsur kalan köpeği gazeteciler fark etti, ölümden kurtuldu Öte yandan, aynı mahallede bulunan ve sel felaketi nedeniyle içi su ile dolan çöp kutusunda bir köpek mahsur kaldı. Sokaklarında insan bulunmayan köy yolunda ki çöp kutusunda mahsur kalan av köpeği yoldan geçen gazeteciler fark etti. Köpek, gazetecilerin yardımıyla su dolu çöp bidonundan çıkartıldı. (BCT-

