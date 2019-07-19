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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Selin vurduğu Düzce’de kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor İzle

Selin vurduğu Düzce’de kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor İzle

Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarından görüntüler

Jandarma Helikopter 

-Helikopterden görüntü
-Çalışmaların sürdüğü alandan detaylar
-Arşiv görüntüler

( DÜZCE )- Helikopterler havadan, Sahil Güvenlik ekipleri dürbünlerle denizi tarıyor DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış sonrasında selin vurduğu Esmahatun Köyü’ne Kaybolduğu iddia edilen 4’ü çocuk, 2’si kadın toplam 7 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yoğun yağış sonrasında birçok köy merkezinde sel ve su baskınları yaşandı. Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde mahsur kalan 69 kişi helikopterlerle kurtarılırken, 7 kişinin kaybolduğu iddia edildi. Sel nedeni ile köye ulaşamayan ekipler, helikopterlerle bölgede tarama çalışması başlattı. Köye ulaşım yolların çökmesi ve köprülerin yıkılması nedeni ile sağlanamadı. Bu nedenle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını genişletti. Arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor Köyden geçen Melen Çayı’nın Karadeniz’e buluştuğu havzada Sahil Güvenlik ekipleri dürbünlerle tarama yaparken, helikopterler ise havadan bölgede 4’ü çocuk, 2’si kadın toplam 7 kişinin arama çalışmalarını sürdürdü. AFAD ekiplerinin ise köyün bulunduğu bölgede arama çalışmalarını sürdürürken, Menen Çayı’nın denize döküldüğü havzaya da Sahil Güvenlik botlarının servis edileceği öğrenildi.
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