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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Selin araçlarıyla birlikte denize sürüklediği 2 balıkçı son anda kurtarıldı İzle

Selin araçlarıyla birlikte denize sürüklediği 2 balıkçı son anda kurtarıldı İzle

Suyun içindeki araçlardan görüntüler

Bild Aşırı Yağış Balık Tutma Balık Tutmak 

-Su basan yerlerden görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde, aşırı yağıştan korunmak için bindikleri araçlarıyla birlikte denize sürüklenen iki balıkçı son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre; Bodrum’un Torba mevkiinde balık tutmakta olan Recep Koç (39) ve Cemile Demirtaş (62) aşırı yağıştan korunmak için araçlarına bindikleri sırada gelen sel sularıyla birlikte denize sürüklendi. Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkmayı başaran balıkçıları kurtarmak için bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, bir dalış timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Koç ve Demirtaş, denizde başka kimsenin olmadığını ifade etti.
Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen 4 aracın sabitlenmesini sağlayarak, sahiplerine bilgi verdi. Bölgede kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

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