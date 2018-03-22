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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Selimiye'de Regaip Kandili coşkusu - EDİRNE

Selimiye'de Regaip Kandili coşkusu - EDİRNE

- DetaylarSelimiye'de Regaip Kandili coşkusu - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni dolduran vatandaşlar, kandili coşkuyla idrak ettiEDİRNE (AA) - Edirne 'de, Regaip Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dua edip namaz kıldı. Edirne liler, kandil dolayısıyla Mimar Sinan’ın "Ustalık eserim" dediği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan asırlık Selimiye Camisi ile kentteki diğer camileri doldurdu.Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Atmosfer Kandil 

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