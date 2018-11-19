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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu - EDİRNE

Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu - EDİRNE

- Selimiye Camisi'ndeki Mevlit Kandili programından görüntüler Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusuEDİRNE (AA) - Edirne 'de Mevlit Kandili dolayısıyla başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılIp dua etti. Edirne liler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere, Osmanlı'nın eski başşehrindeki Selatin camilerine akın etti.Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki Mevlit Kandili programı, Kur’an - ı Kerim tilavetiyle başladı.
Okunan Mevlid - i Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, gecenin anlam ve önemini anlatan vaaz verildi.
Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif ile kandilin manevi havasını teneffüs etti.

Cenin Kandil 

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