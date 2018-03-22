Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Selimiye Camisi'nin ışıkları 'Dünya Saati' için kapanacak - EDİRNE

Selimiye Camisi'nin ışıkları 'Dünya Saati' için kapanacak - EDİRNE

Selimiye Camisi'nin ışıkları "Dünya Saati" için kapanacak - EDİRNE - Selimiye Camisinden görüntüler - Vali Günay Özdemir ile röportaj Selimiye Camisi'nin ışıkları "Dünya Saati" için kapanacak - Edirne Valisi Özdemir: - "Kentimizde de 'Dünya Saati' uygulamasını hayata geçireceğiz. Edirne bu tür çevresel etkinliklere karşı her zaman duyarlı olmuştur"EDİRNE (AA) - İklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yürütülen "Dünya Saati" etkinliği, Edirne 'deki Selimiye Camisi'nin ışıkları kapatılarak desteklenecek. Edirne Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın yürütüleceği 24 Mart Cumartesi günü 20.30 ile 21.30 arasında kentteki simge yapıların ışıklarının 1 saat süreyle kapatılacağını söyledi.

Etkinlik kapsamında başta Selimiye Camisi olmak üzere Meriç ve Tunca köprüsü ile Edirne Büyük Sinagog'da ışıkların 1 saat süresince kapatılacağını ifade eden Özdemir, "Kentimizde de dünya saati uygulamasını hayata geçireceğiz. Edirne bu tür çevresel etkinliklere karşı her zaman duyarlı olmuştur, halkımız her zaman destek vermiştir. Bu sene de halkımızla birlikte uygulamaya destek vereceğiz" diye konuştu.
Avustralya'da 2007'de başlatılan "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek için her yıl mart ayında 170'ten fazla ülkede ışıklar bir saat boyunca kapatılıyor.Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek etkinlik çerçevesinde kentleri ve ülkeleri temsil eden anıtsal yapılar başta olmak üzere binlerce binada ışıklar söndürülecek. Kampanya, 2008'den bu yana Türkiye'den de destek görüyor.

İklim Değişikliği Evrese Dünya Saati Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı