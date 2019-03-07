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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Selimiye Camisi'nde Regaip Kandili - EDİRNE

Selimiye Camisi'nde Regaip Kandili - EDİRNE

- Selimiye Camisi'nden ve kandil programından görüntüler - Mimar Sinan'ın ustalık eserinde de eller dua için açıldıEDİRNE (AA) - Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip namaz kıldı.Akşam saatlerinden itibaren çevre il ve ilçelerin yanı sıra kent merkezinden de çok sayıda vatandaş Selimiye Camisi'ni doldurdu.Kur'an - ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede, İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Din Görevlisi Ali Rıza Temel, üç ayların rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olduğunu söyledi.

Kandil 

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