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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Selimiye Camisi Kadir Gecesi'nde doldu taştı - EDİRNE

Selimiye Camisi Kadir Gecesi'nde doldu taştı - EDİRNE

- Selimiye Camisi Kadir Gecesi'nde doldu taştıSelimiye Camisi Kadir Gecesi'nde doldu taştı - Batı Trakya, Balkanlar ve Türkiye'nin birçok ilinden Selimiye'ye akın eden Müslümanların sayısı, yaklaşık 30 bini bulduEDİRNE (AA) - Mimar Sinan’ın "Ustalık Eserim" dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camisi, Kadir Gecesi’nde doldu taştı.Balkanlar'ın ve Türkiye’nin birçok ilinden binlerce Müslüman, Kur’an - ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde Selimiye Camii’ne akın etti.Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından olan Selimiye, başta Edirne liler olmak üzere, Batı Trakya, Balkanlar ve ülkenin birçok ilinden gelen Müslümanların akınına uğradı. - 30 bin kişi Selimiye'de namazını kıldıKentin çeşitli yerlerinde orucunu açan vatandaşlar, başta Selimiye Camisi olmak üzere kentte bulunan camilere akın etti.Batı Trakya, Balkanlar ve ülkenin birçok ilinden Selimiye'ye gelen Müslümanların sayısı yaklaşık 30 bini buldu.Cemaat, cami görevlilerinin Kur’an - ı Kerim tilavetini, Mevlid - i Şerif’i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. Din görevlileri tarafından verilen "Kadir Gecesi" konulu vaazın ardından yatsı ezanının okunmasıyla birlikte teravih namazı kılındı.Tarihi cami içerisinde yer bulamayan binlerce kişi, iç avlu ve bahçede giysilerini yere sererek ibadetlerini yerine getirdi.

Teravih Namazı Mimari 

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