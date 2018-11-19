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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Selimiye Cami'nde Mevlid Kandili coşkusu

Selimiye Cami'nde Mevlid Kandili coşkusu

Selimiye Camii

Mimari 

-Mevlid Kandili
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii’nde Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu 2. Selim tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından biri olan asırlık cami Selimiye, Mevlid Kandili münasebetiyle Müslümanların akınına uğradı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrifinin kutlandığı mübarek Mevlid Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Selimiye'ye akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden, ardından Edirne İl Müftülüğü'ne bağlı görevlilerce okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'i ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. Cemaat, 'Mevlid' konulu vaazı da dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı. Gecede, cami cemaatine sütlü deva-i misk, lokum ve çay ikram edildi.
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