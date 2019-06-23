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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Seli fırsata çevirdiler - ZONGULDAK

Seli fırsata çevirdiler - ZONGULDAK

- Vatandaşların selin getirdiği ağaç parçalarını toplaması - Kütüklerin araca yüklenmesi - Metin Ay ile röportajSeli fırsata çevirdiler - Alaplı ilçesinde bazı vatandaşlar selin denize taşıdığı ağaç parçalarını topladıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde bazı vatandaşlar, selin denize taşıdığı ağaç parçalarını topladı.Bir köyden geçen derenin taşması sonucu meydana gelen sel nedeniyle Karadeniz'e sürüklenen ağaç parçalarını toplamak isteyen vatandaşlar, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için sahile akın etti.Denize girerek ağaç parçalarını toplayan vatandaşlar, yakacak malzemelerini araçlarla evlerine götürdü.Metin Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaç köklerinden oluşan kütükleri aile fertleriyle toplamak için sahile geldiklerini söyledi.

Kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Ay, "Deniz suyunun içindeki kütükleri sahile çıkarmak zor oluyor ama ne yapalım? Herkes deniz kenarında, odun peşinde. Geçinmek için bunları yapmak gerekiyor. Bu kütükler, kömürden daha dayanıklı oluyor. Daha fazla ısı sağlıyor." ifadesini kullandı.Ay, kütükleri ipe bağlayarak sahile çıkarabildiklerini belirterek, "Önce kütükleri sahile çıkarıp aracımıza yüklüyoruz, sonra da köyümüze götürüyoruz. Dün bir kamyonet kütük topladım bir kamyonet de bugün topladım." dedi.

Bild Muhabir 

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