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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Selene Muñoz, CRR'de krallara layık bir performans sundu

Selene Muñoz, CRR'de krallara layık bir performans sundu

Performans

Öğretmen Uluslararası Dans Gösterisi Kraliyet Ailesi Öğrenciler 

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( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

- Dansçı Selene Muñoz, koreografisini kendisinin üstlendiği dans gösterisiyle 28 Mart Çarşamba akşamı İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne aldı. Muñoz ve ekibi İstanbullulara unutulmayacak bir gece yaşattı. Sanatçıya, gitarda Jesus Losada Abadia, perküsyonda Stephan Jarl, kontrbasta Miguel Rodrigez; solist olarak ise Maria Sanchez Perez ve Israel Dominguez Paz eşlik etti. Virtüozlerin performansları soluk keserken, solistler dinleyenleri büyüledi. Selene Muñoz; estetik, çevik, yenilikçi, stilize, büyüleyici ve esnek dansıyla görsel bir şölen sundu. Danimarka kraliyet ailesi için sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çeken Selene Muñoz , Madrid Kraliyet Dans Konservatuarı mezunu bir dansçı ve koreograf. Yarı Danimarkalı, yarı İspanyol olan Muñoz, 3 yaşında dans etmeye, 7 yaşında ise flamenkoya başlamış. Selene Muñoz, uluslararası bir performans sanatçısı olmasının yanında aynı zamanda bir öğretmen. Sanatçı, kendi dans kariyeri dışlında, Cirque Du Soleil sanatçılarına, Danimarka Kraliyet Bale Okulu öğrencilerine dersler veriyor ve dünyanın pek çok ülkesinde atölye çalışmaları düzenliyor.
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