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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Selendi’de sele kapılan çocuk kayboldu

Selendi’de sele kapılan çocuk kayboldu

Rüzgar Özdemir’in kaybolduğu derenin yakından detaylar

Sağanak Yağmur Sel Baskını Sel Felaketi Felaket Cep Telefonu 

-Kentteki sel baskının cep telefonundan çekilen görüntüleri

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Selendi ilçesinde 4 yaşındaki çocuk sele kapılarak kayboldu. Selendi’de aniden bastıran sağanak yağmur ilçe merkezinde sele neden oldu. İlçede çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Sokakların adeta dereye döndüğü Selendi'de otomobiller de sürüklendi. İlçede 4 yaşındaki bir çocuk da sele kapılarak kayboldu. Edinilen bilgiye göre, Dudu Özdemir, çocukları 4 yaşındaki Rüzgar ve 9 yaşındaki Efe Özdemir ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sağanak yağmura yakalandı. Çocuklarıyla birlikte eve gitmek üzere yolan çıkan anne Özdemir, Sanayi Deresi ile Selendi Çayı’nın kesiştiği bölgede sel sularını izledikleri sırada bulundukları yer çöktü. Annesinin ellerinden kayan 4 yaşındaki Rüzgar Özdemir, dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Rüzgar Özdemir’in bulunması için arama çalışması başlattı.
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