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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Selendi'de sele kapılan çocuk kayboldu (3) - MANİSA

Selendi'de sele kapılan çocuk kayboldu (3) - MANİSA

- Selendi'de sele kapılan çocuk kayboldu - Sağanak sonrası Sanayi Deresinin taşması - Sele kapılan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarıGÜNCELLEME (2) - Selendi'de sele kapılan çocuk kayboldu - Selendi'de etkili olan sağanak sırasında sele kapılan 4 yaşındaki çocuk kayboldu - Manisa Valiliği: - "Çalışmalar halen devam etmektedir"VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİMANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde sele kapılan 4 yaşındaki çocuk kayboldu.Alınan bilgiye göre, Selendi ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Sanayi Deresi taştı.İlçe merkezinde bazı araçlar sel nedeniyle sürüklendi, bölgedeki iş yeri ve evleri su bastı.Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kayboldu.Kendi imkanlarıyla sel sularından kurtulmayı başaran anne Dudu Özdemir, vatandaşlar tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Çocuğu bulmak için bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı.Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Selendi ilçesinde saat 16.30 civarında aniden başlayan yaklaşık bir saat süren yağışın özellikle ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.Bir çocuğun sele kapılarak kaybolduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Olayın öğrenilmesine müteakiben Manisa AFAD, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi, emniyet ve jandarma ekipleriyle derhal duruma müdahale edilmiş olup, çalışmalar halen devam etmektedir. Yaşanan taşkın sırasında 2014 doğumlu Rüzgar Kemal Özdemir kaybolmuştur. Bu yüzden arama kurtarma çalışmalarına takviye amaçlı İzmir ilinden AFAD dalgıç ekibi de talep edilmiş olup, ekip ilçemize intikal etmek üzeredir. Ayrıca 6 ev, 3 işyeri ve 1 araçta hasar söz konusu olup ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmıştır."

Jandarma 

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