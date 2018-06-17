Selendi'de sele kapılan çocuğun kaybolması - MANİSA

- Arama çalışmalarıSelendi'de sele kapılan çocuğun kaybolması - Manisa 'nın Selendi ilçesinde sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için yeniden çalışma başlatıldıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Selendi ilçesinde sele kapılarak kaybolan küçük çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.İlçe merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'i (4) bulmak için itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE çalışanları sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlattı.İzmir ve Uşak'tan arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar, Gediz Çayı ve Demirköprü Barajı istikametinde 45 kilometrelik alanda sürüyor.Selendi ilçe merkezinde dün etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar sel nedeniyle sürüklenmiş, bölgedeki iş yeri ve evleri su basmıştı. Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolmuştu. Kendi imkanlarıyla sel sularından kurtulmayı başaran anne Dudu Özdemir, vatandaşlarca Selendi Devlet Hastanesine götürülmüştü.Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri çocuğu bulmak için arama çalışması başlatmıştı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle 6 ev, 3 iş yeri ve bir araçta hasar oluştuğu belirtilmişti.