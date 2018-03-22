Selendi'de şehitler için gözleme hayrı yapıldı Haberi

-Hayırdan genel detaylar

-Müftü Ramazan Arba'nın duası

-Hayırdan detaylar

-AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar'ın konuşması

-Vatandaş röp



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Selendi ilçesinde, AK Parti Teşkilatı tarafından Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere vatan için şehit düşmüş tüm güvenlik güçleri için gözleme hayrı yapılarak, Mevlid-i Şerif okutuldu. AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı, Regaip Kandili dolayısıyla vatan savunması için şehit düşen tüm güvenlik güçleri için Selendi Devlet Hastanesi bahçesinde gözleme hayrı düzenledi.

AK Parti Kadın Kolları üyelerinin yanı sıra ilçedeki kadınların da desteğiyle yapılan gözlemeler, halka ikram edildi. Hayırda ayrıca İlçe Müftüsü Ramazan Arba tarafından şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözleme hayrında konuşan AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, "AK Parti Selendi İlçe Teşkilatı olarak Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz için hayır ve mevlid-i şerifimizi icra ettik. Allah herkesten razı olsun. Bu vesileyle mübarek tüm Müslüman aleminin Regaip Kandili kutlu olsun. Devletimizin ve yüce milletimizin bekası için içeride ve dışarıda kahramanca mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin demir bileğini Allah’ın izniyle hiç bir güç bükemez. Huzurumuz ve yarınlarımız için canlarını siper eden aziz Mehmetçiğimizin, milletimiz ile birlikte her zaman yanlarındayız" dedi.

Programa ilçedeki siyasi parti başkanları, mülki idare amirleri, oda başkanları, askeri personel, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



