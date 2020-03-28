-Selefi aktivist Nora İlli, son yolculuğuna uğurlandı

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BERN



- İsviçre İslam Merkez Konseyi'nin (IZRS) kurucularından selefi aktivist Nora İlli, düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İsviçre İslam Merkez Konseyi'nin (IZRS) kurucularından selefi aktivist Nora İlli, göğüs kanserine karşı verdiği mücadeleyi 35 yaşında kaybetti. Cenaze törenine korona virüs salgını nedeni ile ailesi ve az sayıda insanın katılmasına izin verildi.

Nora İlli günlük hayatında ve çıktığı televizyon programlarına çarşaf ve peçe ile katılırdı. Selefi aktivist, çarşaf ve peçe takması nedeni ile ülke gündemine oturmuştu. Selefi aktivist, İsviçre'de burkanın ve peçenin yasak olduğu kantonlara giderek yasağı protesto ettiği dönemde hakkında peçe yasağını ihlalden dolayı dava açılmıştı. Avrupa’da büyük tepki alan Nora İlli, Almanya'nın devlet televizyonun da katıldığı "Anne Will" adlı programa peçe ve çarşafıyla katılmasından dolayı program sunucusu Anne Will tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. İlli, 1982 yılında Zürih kantonu olan Uster kentinde Alman bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Nora, Hıristiyan adetleri üzerine vaftiz edilirken, 18 yaşında Müslüman oldu. Nora, Müslüman olmasıyla birlikte çarşaf giymesi ve peçe takmasıyla gündeme gelirken, İsviçre İslam Merkez Konseyi'nde (IZRS) "Kadın İşleri Dairesi"ne başkanlık etti. Nora İlli, IZRS'de çalışan ve 6 çocuğu olan bilgisayar bilimcisi Qaasim Illi ile evlenmişti, İsviçre'nin başkenti Bern yakınlarındaki Bremgarten kasabasında göğüs kanseri hastalığı sonucu vefat etti.



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