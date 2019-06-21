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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sele kapılıp hayatını kaybeden küçük İsa'nın yakınları yasa boğuldu

Sele kapılıp hayatını kaybeden küçük İsa'nın yakınları yasa boğuldu

DRONE'LU ARAMA ÇALIŞMALARI

Engelli Annesi Bebek Cesedi Sel Felaketi Şiddetli Yağış Dere Yatağı 

-ÇOCUĞUN BULUNDUĞU YERDE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
-ABLASI YILDIZ'IN KARDEŞİNİ GÖRMEK İSTEMESİ
-BABA ALİ AKGÜN'ÜN ÇOCUĞU BULUNDUĞU YERE GELMESİ
-ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİN AMBULANSA ALINMASI
-AİLE VE AKRABALARIN FERYATLARI

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün ölümü beldeyi yasa boğdu. Kötü haberi alan aile ve akrabaları sinir krizleri geçirdi. Bartın'ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde 81 yaşındaki İbrahim Çelikbaş ile 11 yaşındaki İsa Akgün sel sularına kapılıp kaybolmuştu. Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalgıç Timleri'nin çalışmaları sonrası yaşlı adamın cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşılmıştı. 11 yaşındaki İsa Akgün'ün ise bu sabah yeniden başlayan arama çalışmalarında üzücü haber 15 kilometre uzaklıktan geldi. Dere kıyısında dolaşan belde sakinlerinden Adil Özsoy, dere yatağında çocuk cesedine benzeyen bir cisim bulunduğunu bildirmesinin ardından bölgeye giden ekipler, küçük İsa’nın cansız bedenine ulaştı. Küçük çocuğun cansız bedenini bulan belde sakinlerinden Adil Özsoy, “Bu sabah dolaşayım dedim. Dolaşırken baktım orada maket bebek şeklinde göründü gözüme. Biraz yaklaştım baktım uzaktan. Dün çocuğun suya kapıldığı haberleri aklımdaydı ama bulunup bulunmadığını bilmiyordum. Bu olabilir diye aklıma geldi. Muhtarımıza haber verdim. Irmak kenarında bebek cesedi gördüm dedim. Daha sonrada yetkililere haber verdik. Dolaşmak amaçlı çıkmıştım yani. Olay bu.” dedi.
Çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan ablası Yıldız, babası Ali ve akrabaları da sinir krizi geçirdi. Kur’an Kursu çıkışı sonrası, konuşma engelli annesinin elinden kayarak sulara kapılan ve annesinin çığlıklarını kimseye duyurmadığı Küçük İsa’nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AY-
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