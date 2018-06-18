Sele kapılarak kaybolan çocuk -Arama çalışmaları - MANİSA Haberi
- Arama çalışmasının drone ile görüntülenmesi - Jandarma ve AFAD ekiplerinin derede arama çalışması yapması - Ekiplerin uzun sopa ve dallarla biriken çalılıklar altında arama yapması - Kayıp çocuğun dedesi Kemal Eryıldırım ile röportajSelendi'de sele kapılan çocuğun kaybolması - Manisa 'nın Selendi ilçesinde sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor - Kayıp çocuğun dedesi Kemal Eryıldırım: - "Torunum belki öldü diyoruz ama öldüyse de yeri belli olsun istiyoruz, bir mezarı olsun istiyoruz"MANİSA (AA) - Manisa 'nın Selendi ilçesinde sele kapılarak kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.İlçede önceki gün etkili olan sağanak sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'i (4) bulmak için yürütülen çalışmalara jandarma, itfaiye, AFAD ve İzmir'den gelen arama kurtarma ekipleri ile Manisa Arama Kurtarma Derneği görevlileri katılıyor.Dere yatağında 5 ayrı noktada faaliyet sürdüren ekiplerin çalışmasında jandarmanın arama kurtarma köpeği de kullanılıyor.Dere yatağının bazı bölgelerde genişlemesi, alanın balçık olması ve selin getirdiği çalılıklar arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Ellerinde uzun sopa ve dallarla biriken çalılıklar altında arama yapan ekipler, şüphelendikleri durumlarda bölgedeki balçığı elleriyle temizliyor. - "Devletin bütün kurumları seferber"Yürütülen arama çalışmalarını kayıp 4 yaşındaki Özdemir'in dedesi Kemal Eryıldırım da yakından takip ediyor. Zaman zaman ekiplerle arama faaliyetine de katılan Eryıldırım, torununun sel sularına kapılmasından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Torununun bir an önce bulunmasını istediklerini belirten Eryıldırım, "Anne hastaneden çıktı, şu anda evinde. Hem annenin hem de babanın psikolojisi bozuk. Bu durum beni çok üzdü. Arama çalışmaları devam ediyor, kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Devletin bütün kurumları seferberlikte. Torunum belki öldü diyoruz ama öldüyse de yeri belli olsun istiyoruz, bir mezarı olsun istiyoruz." dedi. Selendi ilçe merkezinde önceki gün etkili olan yağış nedeniyle 6 ev ve 3 iş yerini su basmış, bazı araçlar sel nedeniyle sürüklenmişti. Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden Rüzgar Kemal Özdemir (4), toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolmuştu. Kendi imkanlarıyla sel sularından kurtulmayı başaran anne Dudu Özdemir, vatandaşlarca Selendi Devlet Hastanesine götürülmüştü.Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri çocuğu bulmak için arama çalışması başlatmıştı.