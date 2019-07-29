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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sele kapılarak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi - DÜZCE Haberi

Sele kapılarak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi - DÜZCE Haberi

- Tabutun cenaze aracıyla mezarlığa getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin toprağa verilmesi - Ailesinden görüntüler Düzce 'deki su baskını ve toprak kayması - Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ikizlerden 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan toprağa verildiDÜZCE (AA) - Düzce 'de etkili olan sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolduktan sonra arama ekipleri tarafından dün cesedine ulaşılan ikizlerden 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan defnedildi.Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınan İlayda Sinem Kaplan'ın cenazesi, Düzce Aziziye Mahallesi 883. Sokak'taki yakınlarının evine getirildi.
Kaplan'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Aziziye Camisi'ne götürüldü. Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan namazın ardından Kaplan'ın cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.Törene, Kaplan'ın yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, siyasi parti il başkanları ile kurum müdürleri katıldı.
Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 240 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın, bugün de 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cesedi bulunmuştu.Bölgede su baskını ve toprak kaymasının ardından hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldıktan sonra 12 gündür devam eden arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

İl Başkanları Su Baskını Siyasi Parti Cenaze Aracı Toprak Kayması 

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